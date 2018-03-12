Объем сделок на БУТБ в январе-феврале возрос на 26%

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-феврале объем сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) достиг Br536 млн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию металлопродукции, в которой с начала года совершено более 42 тыс. сделок на Br215 млн. Тем самым показатель 2017 года превышен на 21% по количеству сделок и на 26% по их сумме. Продажи черных металлов и изделий из них на внутреннем рынке обеспечили более 70% оборота по секции, или Br152 млн, прибавив 40% к результату января-февраля 2017 года.

После заметной просадки в январе начали восстанавливаться объемы реализации угля белорусским покупателям. По итогам января-февраля отставание от прошлогоднего показателя в стоимостном выражении составило 11%. По мере роста спроса на уголь со стороны цементных заводов, возможно, уже в ближайшие месяцы поставки этой продукции не только выйдут на уровень 2017 года, но и превысят его. Помимо этого, существенно приросли продажи кокса отечественным промышленным предприятиям. Сумма сделок с данным товаром увеличилась на 42%, до Br2,6 млн. Рост продаж зафиксирован и по электротехнической продукции: в январе-феврале сумма сделок достигла Br9,6 млн, или плюс 15% к аналогичному периоду 2017 года.

Секция лесопродукции продемонстрировала положительную динамику, превзойдя результат января-февраля прошлого года на 24% и выйдя по сумме сделок на показатель Br180 млн. По традиции лидерами продаж стали круглые лесоматериалы, поставляемые на внутренний рынок, и пиломатериалы, отгружаемые на экспорт.

На фоне роста объемов сельхозпроизводства в целом по стране секция сельхозпродукции БУТБ также завершила отчетный период в плюсе, обеспечив увеличение общей суммы сделок на 17% - до Br98 млн. На этот раз роль товаров-локомотивов взяли на себя злаковые и кормовые добавки и шроты масличных, поставляемые на внутренний рынок.

Секция промышленных и потребительских товаров в очередной раз продемонстрировала высокие показатели роста. За отчетный период товарооборот этой электронной торговой площадки увеличился на 69% и по состоянию на 1 марта 2018 года составил Br43 млн. Как и ранее, наибольшим спросом у участников биржевых торгов пользовались строительные материалы, продукция химической промышленности, автомобили, механизмы и комплектующие.

По состоянию на 1 марта на БУТБ аккредитованы 18 тыс. 892 компании, включая 3 тыс. 871 нерезидента из 59 стран.-0-