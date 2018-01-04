Объем строительства жилья для многодетных семей в 2018 году планируется удвоить

4 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется удвоить объем строительства жилья для многодетных семей по сравнению с 2017 годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства архитектуры и строительства Евгения Филимонова.

"В 2018 году предполагается строительство 4 млн кв.м жилья, в том числе 900 тыс. кв.м с господдержкой. При этом для обеспечения жильем 7 тыс. 29 многодетных семей планируется ввести в эксплуатацию 562,6 тыс. кв.м. В 2017 году для 4 тыс. 359 многодетных семей был предусмотрен ввод 281,2 тыс. кв.м. Это направление остается приоритетным в жилищном строительстве", - рассказала Евгения Филимонова.

При строительстве жилья с господдержкой в 2018 году планируется освоить Br562 млн по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве, Br119,83 млн составят льготные кредитные ресурсы.

Адресные государственные субсидии являются важным механизмом господдержки строительства жилья, в том числе для многодетных семей. Размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми равняется ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми - ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет - на 95%, детям-сиротам - на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей - 10% и 20% соответственно.

Всего на адресное субсидирование в жилищном строительстве в 2017 году было предусмотрено освоение Br209 млн. По состоянию на 22 декабря 2017 года, в рамках указа №240 заключено около 3 тыс. кредитных договоров на общую сумму Br141,663 млн. В настоящее время в данном механизме финансирования участвуют Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк. Облисполкомы и Мингорисполком приняли около 5 тыс. решений о предоставлении адресных субсидий.-0-