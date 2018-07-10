Объем транзита газа через Беларусь в I квартале увеличился на 3%

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем транзита газа через территорию Беларуси в I квартале увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,4 млрд куб.м, сообщили БЕЛТА в службе по связям с общественностью и СМИ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" по итогам очередного заседания Наблюдательного совета общества.

Потребителям республики в январе-марте поставлено 6,6 млрд куб. м газа, что на 7,6% больше, чем в январе-марте 2017-го.

Также участники заседания Наблюдательного совета обсудили исполнение плановых показателей бюджета доходов и затрат предприятия на 2018 год.

"Газпром трансгаз Беларусь" - дочернее общество ПАО "Газпром". Газотранспортная система ОАО включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В состав ГТС также входят три подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское - в отложениях каменной соли.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" эксплуатирует принадлежащий ПАО "Газпром" белорусский участок магистрального газопровода "Ямал - Европа" протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций.-0-