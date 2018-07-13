Объявлен конкурс на соискание премии СНГ в области качества

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2019 года. Такое решение принято на 53-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Конкурс проводится для поддержки национальных инициатив и объединения усилий госорганов, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции или услуг, производимой государствами СНГ; повышения экспортных возможностей организаций стран Содружества; стимулирования производства высококачественной продукции или оказания высококачественных услуг в СНГ и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.

Премия присуждается один раз в два года за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение современных методов менеджмента качества. В конкурсе могут принять участие юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве СНГ и производящие продукцию (кроме производства вооружения и военной техники) или оказывающие услуги.

Главные критерии - подтверждение высокого качества выпускаемой продукции или оказываемой услуги в течение не менее двух лет и экспорт продукции (услуг) не менее чем в два государства СНГ. Премия может присуждаться в каждой из номинаций: по численности работающих (организации с численностью работающих до 250 человек; от 251 до 3 тыс.; более 3 тыс.), по видам деятельности (производство продукции производственного назначения; товаров народного потребления; продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции; услуги).

Конкурс на соискание премии СНГ проводится в два этапа. На первом этапе национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ оцениваются претендентов по установленным критериям премии и определяют финалистов для участия во втором этапе. Для второго этапа Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) формирует жюри конкурса, утверждает составы экспертных комиссий из числа экспертов, представленных национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ. Комиссии дают экспертную оценку претендентам на местах, по результатам которой выдаются заключения с указанием сильных и слабых сторон деятельности организации в области качества, а также предложениями по ее совершенствованию.

Жюри рассматривает материалы финалистов конкурса и экспертные заключения, национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ, заключения экспертных комиссий и готовит проект решения по составу лауреатов, дипломантов, а также организаций для вручения специального приза "Признание делового совершенства". Решение о присуждении премии принимается на заседании Экономического совета СНГ. Итоги конкурса будут объявлены в конце 2019 года.

Лауреатам, дипломантам, а также организациям, которые получат специальный приз конкурса "Признание делового совершенства", будет предоставлено право использования эмблемы премии СНГ в рекламных целях в течение трех лет. Сведения о победителях конкурса будут размещены на сайтах МГС и Госстандарта.

Заявки на участие в конкурсе белорусские организации могут представить до 1 октября 2018 года в секретариат комиссии, сформированный при Госстандарте Беларуси, по адресу: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 805, тел. (017) 269 69 64. Необходимые консультации и материалы можно получить в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС) и в Бюро по стандартам МГС.-0-