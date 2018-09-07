Обновленная подстанция "Подлесная" повысит надежность минской энергосистемы

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструированная электроподстанция 110/10 кВ "Подлесная" повысит надежность минской энергосистемы. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский на мероприятия в честь ввода подстанции в эксплуатацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

ГПО "Белэнерго"

"Проект реализован в целях повышения надежности энергообеспечения Центрального района Минска и в целом столичной энергосистемы. Подстанция очень важна, самые лучшие технические решения применены при ее реконструкции. Удалось сделать ее компактной и надежной, что, надеюсь, подтвердится в будущем. В Минске 37 подстанций, и около 30% из них можно назвать новыми", - сказал Вадим Закревский.

Во время посещения подстанции

Генеральный директор компании ООО "RIKO d.o.o." Янез Шкрабец, заместитель генерального директора – главный инженер ГПО "Белэнерго" Сергей Машкович и заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский во время посадки дерева

Генеральный директор компании ООО "RIKO d.o.o." Янез Шкрабец и генеральный директор РУП "Минскэнерго" Александр Мороз во время подписания акта приема объекта.

Электроподстанция "Подлесная"

Электроподстанция реконструирована в том числе с целью обеспечения электроснабжением будущей четвертой линии Минского метрополитена и строящегося жилья в районе улиц Филимонова, Парниковая, Столетова, Жасминовая, Ф.Скорины. В результате реконструкции заменено устаревшее оборудование, построены две кабельные линии 110 кВ от ТЭЦ-3 общей протяженностью 14 км. На подстанции внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом на базе современного микропроцессорного оборудования и программного обеспечения. Это системы сбора, обработки и передачи информации, видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации и пожаротушения. Создан резерв трансформаторной мощности.

Работы велись по контракту между "Минскэнерго" и словенской компанией Riko d.o.o. на сумму 36,1 млн евро и длились на протяжении 2,5 лет. В качестве субподрядчиков привлекались отечественные проектные, строительно-монтажные, наладочные организации, транспортные компании.-0-

Генеральный директор компании ООО "RIKO d.o.o." Янез Шкрабец

Генеральный директор РУП "Минскэнерго" Александр Мороз

Ленточку перерезают первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО "Белэнерго" Сергей Машкович, генеральный директор компании ООО "RIKO d.o.o." Янез Шкрабец, генеральный директор РУП "Минскэнерго" Александр Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, директор филиала "Минские кабельные сети" Сергей Бойко.

Фото Егора Павлющика