Обновленная подстанция "Подлесная" повысит надежность минской энергосистемы

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструированная электроподстанция 110/10 кВ "Подлесная" повысит надежность минской энергосистемы. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский на мероприятия в честь ввода подстанции в эксплуатацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"Проект реализован в целях повышения надежности энергообеспечения Центрального района Минска и в целом столичной энергосистемы. Подстанция очень важна, самые лучшие технические решения применены при ее реконструкции. Удалось сделать ее компактной и надежной, что, надеюсь, подтвердится в будущем. В Минске 37 подстанций, и около 30% из них можно назвать новыми", - сказал Вадим Закревский.
Электроподстанция реконструирована в том числе с целью обеспечения электроснабжением будущей четвертой линии Минского метрополитена и строящегося жилья в районе улиц Филимонова, Парниковая, Столетова, Жасминовая, Ф.Скорины. В результате реконструкции заменено устаревшее оборудование, построены две кабельные линии 110 кВ от ТЭЦ-3 общей протяженностью 14 км. На подстанции внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом на базе современного микропроцессорного оборудования и программного обеспечения. Это системы сбора, обработки и передачи информации, видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации и пожаротушения. Создан резерв трансформаторной мощности.
Работы велись по контракту между "Минскэнерго" и словенской компанией Riko d.o.o. на сумму 36,1 млн евро и длились на протяжении 2,5 лет. В качестве субподрядчиков привлекались отечественные проектные, строительно-монтажные, наладочные организации, транспортные компании.-0-
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