Обновленную систему стройсбережений планируется ввести в Беларуси в этом году

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленную систему жилищно-строительных сбережений планируется ввести в Беларуси в 2018 году. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил сегодня на республиканском семинаре в Бресте заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Вице-премьер отметил, что принятый в прошлом году указ №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" позволил реализовать новые финансовые формы. Предусмотрен механизм адресного субсидирования в жилищном строительстве. "Кроме того, мы должны в этом году ввести систему стройсбережений с новыми подходами и условиями. Сейчас в правительстве на всех уровнях прорабатываются эти вопросы, чтобы однозначно принять решение. Будет предусмотрен стимулирующий характер, что важно для застройщиков. Сегодня в системе стройсбережений у нас участвуют около 3 тыс. граждан. Это небольшая доля", - отметил вице-премьер.

Еще одно перспективное направление - ипотечное кредитование. "Мы подошли к тому рубежу, когда ставка рефинансирования составляет 10%. Надеемся, что она еще будет снижаться. Между тем мы обещали и себе, и гражданам, что при 10% заработает ипотека. На мой взгляд, есть ряд несложных вопросов, которые нужно решить, для того чтобы ипотека и стройсбережения были востребованы в большей мере", - дополнил Анатолий Калинин.

Сегодня в Бресте проходит республиканский семинар "Состояние и перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь". Участники обсуждают планы и перспективы, возможную финансовую модель наращивания объемов индивидуального строительства и участие банков в этом процессе.-0-