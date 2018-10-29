29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Банковский кодекс вступает в силу 29 октября, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Нацбанке, цель основных изменений - защитить интересы клиентов банков. Так, банки не смогут в одностороннем порядке изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. Это значит, что банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать ее по вкладу.

Исключение - случай, когда договором установлена переменная процентная ставка, определенная через показатель, изменение которого происходит независимо от решения банка (например, когда ставка по кредиту или вкладу привязана к ставке рефинансирования Нацбанка).

Банки обязаны бесплатно рассказать клиенту об условиях кредитования в письменной форме с указанием общей суммы платежей (суммы кредита, суммы процентов за весь срок пользования кредитом, стоимости дополнительных платных услуг банка или третьих лиц). Устанавливается запрет на взимание платы за рассмотрение заявления о предоставлении кредита, а также за открытие банковского счета и зачисление на него кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета.

Кроме того, вводится запрет на ограничение банками выбора страховщика и оценщика при кредитовании потребителя. Более того, в случае отказа гражданина от оказания ему дополнительных платных услуг банки обязаны предложить альтернативный вариант предоставления кредита (сопоставимого по суммам и срокам) без навязывания таких услуг.

Введена норма о досрочном погашении физлицом кредита на потребительские нужды без предварительного уведомления и уплаты штрафных санкций. Раньше клиент мог вернуть кредит досрочно на условиях, предусмотренных договором с банком. Если в кредитном договоре не была прописана возможность досрочного возврата, кредит можно было вернуть досрочно только с согласия банка.

При этом по кредитам физлицам на финансирование недвижимости условия досрочного погашения не изменились. То есть кредит может быть возвращен досрочно на условиях, предусмотренных договором. Если в договоре такая возможность не прописана, кредит по-прежнему можно вернуть досрочно только с согласия банка.

В обновленном Банковском кодексе также уточняются условия и порядок прекращения деятельности банка, расширяется перечень видов безналичных расчетов, изменяется порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.-0-