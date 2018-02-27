27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образец нового "рисового" трактора МТЗ проходит испытания во Вьетнаме. Об этом сообщил главный конструктор ОАО "МТЗ" Андрей Стасилевич сегодня на международной конференции товаропроводящей сети МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается, что эта модель должна расширить присутствие техники МТЗ в странах Юго-Восточной Азии. "Нужно было проводить несколько доработок, но сейчас трактор готов к рынку, мы должны изготовить еще несколько образцов и продвигать их", - отметил Андрей Стасилевич.

Перспективным главный конструктор считает и продвижение сверхмощного трактора (460 лошадиных сил). Интерес покупателей к нему уже есть. Это продемонстрировала и последняя выставка в немецком Ганновере, констатировал он.

Предусматривается также освоение и адаптация двигателей различных производителей для сверхмощных тракторов, продолжение работы по газодизельным двигателям, электромеханической трансмиссии, развитие автоматизированных систем управления и мониторинга.-0-