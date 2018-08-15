Обжаловать процедуру госзакупки можно будет только в электронном виде

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой редакции закона о государственных закупках, которая вступит в силу с 1 июля 2019 года, изменен подход к рассмотрению жалоб: они будут приниматься только в электронной форме, при поступлении жалобы будет проводиться камеральная проверка всей процедуры госзакупки, а не только по существу жалобы. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

"Кроме того, новый закон четко оговаривает, что должна содержать жалоба. Это значительно сократит количество необоснованных обжалований", - отметил Павел Жуковский.

При обжаловании процедуры закупок необходимо будет указать, какая статья нарушена, какие конкретные действия нарушают права и законные интересы поставщика, предоставить подтверждающие документы и юридически значимые факты. "Если, например, заказчик указывает, что ваш продукт не выполняет ту или иную функцию, вы должны предоставить комиссии доказательства, что ваш продукт эту функцию выполняет. Это может быть, например, экспертное заключение, информация от производителя и т.д. МАРТ не должен заниматься привлечением экспертов и проведением экспертиз. Процесс доказывания лежит на сторонах спора", - подчеркнул начальник управления МАРТ.

По данным МАРТ, в первом полугодии поступило 620 жалоб, из них 400 принято к рассмотрению. 174 жалобы, или 28%, возвращено без рассмотрения, потому что либо поступили после истечения установленного законом срока на обжалование, либо не содержали установленных законом сведений. Еще 7% жалоб было отозвано самими заявителями. 50% приходится на город Минск, на остальные регионы - от 5% до 10%. В основном это жалобы на решение заказчика, отклонившего предложение, либо обжалование выбора победителя.

Из 400 рассмотренных жалоб 45% признаны обоснованными, 14% - частично обоснованными, еще 8% признаны необоснованными, но в ходе их рассмотрения выявлены нарушения законодательства. "То есть около 70% рассмотренных жалоб - это те процедуры, где мы нашли нарушения в действиях заказчика и обязали его все привести в соответствие с законодательством. Это свидетельствует о недостаточной профессиональной подготовке специалистов, занимающихся закупками, и членов комиссий по закупкам", - рассказал Павел Жуковский.-0-

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