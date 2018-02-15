15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной этап переговоров по вступлению Беларуси в ВТО пройдет 20-23 февраля в Женеве (Швейцария), сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"С 20 по 23 февраля делегация Минсельхозпрода будет находиться в Женеве на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации. Во время этого визита также планируется провести ряд двусторонних встреч со странами - членами ВТО", - рассказал Алексей Богданов.

По словам начальника главного управления ВЭД, во время визита в Женеву планируется обсудить условия вступления Беларуси в ВТО по чувствительным сельскохозяйственным товарам. "Например, будут обсуждаться вопросы доступа высококачественной говядины на белорусский рынок, СФС-меры (санитарные и ветеринарные меры). Кроме того, планируем рассмотреть тарифные и квотные механизмы регулирования доступа мясной продукции на рынок нашей страны", - пояснил он.

Как отметил в начале февраля в интервью газете "Известия" министр иностранных дел Владимир Макей, Беларусь не намерена "сбавлять темпы" в переговорном процессе о присоединении Беларуси к ВТО. "После 12-летнего перерыва мы провели в Женеве в январе и сентябре два заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. В ходе заседаний члены ВТО не только выразили поддержку Беларуси на ее пути к членству в организации, но и высоко оценили качество подготовленных нами документов. Как следствие - было принято единогласное решение о подготовке проекта доклада рабочей группы, что фактически вывело многосторонние переговоры на завершающую стадию", - заявил министр.-0-