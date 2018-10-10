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Один из крупнейших деревообработчиков стран Балтии намерен закупать пиломатериалы через БУТБ

Экономика 10.10.2018 | 09:34
Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская компания SIA PATA намерена закупать пиломатериалы через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Соответствующая договоренность достигнута во время визита в центральный офис БУТБ латвийской делегации в составе директора компании SIA PATA Яниса Глушака и руководителя представительства Агентства инвестиций и развития Латвии в Беларуси Георгия Воеводы, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

По словам главы латвийского предприятия, приобретая лесоматериалы по внебиржевым схемам, они нередко сталкивались с ситуацией, когда отгружалась продукция ненадлежащего качества или продавец по каким-либо причинам отказывался от исполнения договора. В результате компания несла существенные финансовые и временные издержки. "Чтобы снизить уровень риска и обеспечить стабильные поставки пилопродукции, мы приняли решение работать через биржу. Ранее мы уже участвовали в торгах балансовой древесиной и топливной щепой, так что определенный опыт сотрудничества с биржей уже имеем. Применение биржевого механизма позволит нам оградить себя от недобросовестных поставщиков и свести к минимуму незапланированные затраты. В этой связи мы надеемся на поддержку и содействие со стороны БУТБ", - отметил Янис Глушак.

Компания рассчитывает до конца месяца решить все организационные вопросы и начать регулярную закупку пиломатериалов на биржевых торгах БУТБ.

SIA PATA основана в 1999 году и входит в число крупнейших в странах Балтии предприятий по лесоразработке, логистике лесных ресурсов и переработке древесины. Годовой объем производства лесопродукции превышает 400 тыс. куб.м.-0-

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Теги
Беларусь, биржа, деревообработка, Латвия, торги
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