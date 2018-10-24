Офис цифровых инициатив ЕЭК уже получил 33 проекта в сфере экономики

24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Офис цифровых инициатив Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже получил 33 проекта в сфере цифровой экономики, шесть из которых проработаны на достаточно высоком уровне, по некоторым есть решение Совета ЕЭК, то есть запущен процесс их реализации. Такие данные сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян в Ереване на Международном выставочном форуме "Евразийская неделя", сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

При этом Тигран Саркисян подчеркнул, что ЕЭК заинтересована в диалоге с бизнес-сообществом, поскольку без государственно-частного партнерства реализовать эффективную цифровую повестку невозможно. По его словам, есть как минимум два подхода к реализации цифровой трансформации экономики. Первый основан на том, что крупные евразийские компании, имеющие свои наработки, масштабируют их на все пространство ЕАЭС. Второй подход подразумевает участие в реализации цифровых инициатив, одобренных ЕЭК, всех стран союза - так, чтобы была специализация, но при этом каждое государство участвовало в общем проекте. Это позволит странам наращивать определенные цифровые компетенции. "Какой подход более перспективен, покажет дискуссия с бизнесом, ее результаты будут лежать в основе нашей практической деятельности", - считает председатель Коллегии ЕЭК.

В числе поднимавшихся вопросов на форуме было создание цифровых консорциумов. Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян рассказала, на каких основных принципах должны строиться такие консорциумы. Это в том числе принципы экономической целесообразности, национального суверенитета, технологичности, нейтральности, целостности. "Я предлагаю в рамках озвученных принципов посмотреть, какие модели мы можем использовать. У каждой из наших стран есть механизмы государственно-частного партнерства. Но это очень сложный механизм для динамичных цифровых проектов. Уверена, что с цифровой повесткой различные модели партнерства могут работать лучше, надо использовать "песочницы" для пилотирования различных моделей. Надо обсуждать, могут ли здесь появиться наднациональные партнеры, или ими могут стать все государства. С другой стороны, нужно обсуждать возможность объединения усилий для создания одной платформы государства и бизнеса. У нас пять государств, и нам надо выстроить в рамках такого масштаба систему взаимодействия", - сказала министр ЕЭК.-0-