Официальное открытие совместного проекта Нацбанка и ЕС "Твининг" состоялось в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялось официальное открытие проекта "Твининг" - "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", финансируемого Европейским союзом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам выпала честь быть первым белорусским государственным органом, в котором стартует "Твининг". Мы осознаем сложность, масштабность проекта и намерены подойти к его реализации максимально профессионально, с полной ответственностью, - сказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. - Сегодняшнее мероприятие является для нас необходимой отправной точкой в реализации проекта, которому предшествовала долгая подготовительная работа".

Проект будет реализовываться Нацбанком совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы в 2018-2019 годах. Банки-партнеры будут делиться передовым опытом, способствовать внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка. Бюджет - 1,15 млн евро. Проект предполагает шесть компонентов: платежные системы, финансовая стабильность, банковский надзор, управление финансовым риском, защита потребителей финансовых услуг, информационная политика.

Сергей Калечиц подчеркнул, что совместная реализация проекта позволит выйти на качественно новый уровень и усилить потенциал Национального банка как регулятора и надзорного органа путем приближения к стандартам центральных банков ЕС. "Применение передового опыта банков-партнеров будет способствовать обеспечению стабильности белорусской банковской системы и денежно-кредитной сферы в целом. Нацбанк планирует совместно с партнерами усилить экспертный и практический потенциал по такому приоритетному направлению деятельности, как платежный рынок. Работа в данном направлении будет направлена на разработку проекта закона о платежных услугах, который разрабатывается в гармонизации с законодательством ЕС", - пояснил он. Принятие этого закона позволит модернизировать белорусский финансовый рынок и сформировать правовую основу для интеграции платежной системы Беларуси с платежными системами стран Европейского союза.

Во время реализации проекта "Твининг" планируется также изучение юридической и институциональной среды для обеспечения финансовой стабильности в Беларуси и формулировка рекомендаций по ее совершенствованию с позиций лучшей международной практики (ответственность, распределение полномочий, регламентация). Кроме того, предполагается совершенствование отчета о финансовой стабильности, включая регламентацию процесса его подготовки, составление справочного руководства для внутреннего использования о проведении мониторинга финансовой стабильности, укрепление кадрового потенциала за счет проведения тренингов по использованию усовершенствованной системы макропруденциального надзора.

Говоря о компоненте по защите потребителей финуслуг, Сергей Калечиц рассказал, что в рамках проекта Нацбанк планирует выработать практические меры по совершенствованию системы защиты прав и законных интересов потребителей таких услуг, включая вопросы функционирования финансового омбудсмена. По данному компоненту экспертная работа будет направлена на повышение эффективности защиты нарушенных прав потребителей услуг - физлиц при осуществлении банками и НКФО банковских операций и лизинговой деятельности, а также при нарушении прав потребителей микрофинансовыми организациями и форекс-компаниями.

Что касается компонента по банковскому надзору, то планируется внедрение лучшей международной практики проведения процесса надзорной оценки, предусмотренной стандартами Базельского комитета. "Ожидается положительный эффект от усовершенствования системы индикаторов раннего предупреждения, направленной на выявление потенциальных проблем банков на ранней стадии их возникновения, что позволит принять надзорные меры упреждающего характера", - рассказал зампред.

Сергей Калечиц напомнил, что для реализации проекта "Твининг" разработан план действий по всем шести компонентам и запланирована кропотливая долгосрочная работа экспертов как в Национальном банке, так и в банках-партнерах в ходе краткосрочных визитов. "Уверен, что наш опыт будет положительным, и надеюсь, что вскоре другие республиканские органы государственного управления смогут начать новые проекты "Твининг" со своими европейскими коллегами", - резюмировал он.-0-