Около 1 тыс. мероприятий пройдет во время Недели белорусского предпринимательства

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. мероприятий состоится во время III Недели белорусского предпринимательства, которая проходит с 22 февраля по 3 марта. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральным событием недели станет Ассамблея деловых кругов "От возможности к реальности", которая пройдет в Национальной библиотеке 1 марта. В этом году мероприятие пройдет в новом формате с акцентом не на доклады, а обсуждение. Предусмотрены две панельные дискуссии - по деловому климату и цифровизации экономики с учетом принятия декретов №7 "О развитии предпринимательства" и №8 "О развитии цифровой экономики", круглые столы.

Участникам ассамблеи будет представлен проект "Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018". При этом документ будет предлагаться в большей степени для обсуждения, а не окончательного утверждения. Планируется, что он будет дорабатываться позже с учетом предложений участников ассамблеи и происходящих в законодательстве изменений (принятие документов в развитие декрета №7, разработка стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, комплексная корректировка Налогового кодекса).

Владимир Карягин обратил внимание, что во время Недели белорусского предпринимательства во всех регионах страны предлагается провести встречи бизнеса и власти. В Минске и некоторых регионах такие мероприятия уже прошли. По словам Владимира Карягина, сегодня бизнес вкладывает в создание городской инфраструктуры, спортивных площадок в Минске. "Это вклад бизнеса, и так можно сделать в каждом городе. Президент объявил 2018-й Годом малой родины. Так давайте в каждом городе, населенном пункте бизнес приложит усилия, предложит помощь", - сказал он.

Во время Недели белорусского предпринимательства организована также акция "Демонстрируем свой бизнес" - производственные предприятия и организации проводят своеобразные дни открытых дверей. Отдельный блок мероприятий посвящен развитию молодежного предпринимательства. Предпринимательское сообщество также подарит библиотекам страны бизнес-литературу.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич обратил внимание, что во время Недели белорусского предпринимательства, а именно 26 февраля, вступают в силу основные положения декрета №7. "Хочу подчеркнуть, что декрет №7 - не только для малого и среднего бизнеса, в нем есть нормы прямого действия, которые окажут влияние на все субъекты хозяйствования", - отметил замминистра. Сейчас Минэкономики вместе с местными органами власти проводит активную разъяснительную работу в регионах, чтобы информировать всех заинтересованных о возможностях, которые открываются с принятием декрета.-0-