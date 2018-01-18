Около $10 млн инвестируют в создание производства мармелада в Славгороде

18 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Производство мармелада будет создано в ближайшие два года в Славгороде. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский.

Инвестиционный проект будет реализовывать зарегистрированный в райцентре филиал бобруйской компании по выпуску сладостей ПТУП "Красный пищевик - Славгород". "Мы выкупили производственную площадку ОАО "Присожье" в Славгороде и планируем на ней в ближайшие два года создать современное производство мармелада в ассортименте. Это кондитерское изделие пользуется высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках, а действующие мощности в Бобруйске сегодня не позволяют его удовлетворить, к тому же существующая специализированная мармеладная линия физически и морально устарела", - сказал директор.

Решение открыть производство в Славгороде обусловлено еще и тем, что в Бобруйске это было бы сделать намного затратнее. Кроме того, Славгородский район входит в юго-восточный регион (указ от 8 июня 2015 года №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области"), и бизнесу здесь предоставляются значительные преференции, в том числе по налогообложению.

На новых площадях после незначительной реконструкции зданий и сооружений будет установлена импортная линия по выпуску мармелада в ассортименте (около 20 наименований) мощностью около 450 т кондитерских изделий в месяц. С вводом в строй новых мощностей в Славгороде увеличится не только выпуск мармелада, таким образом намерены нарастить и экспортный потенциал компании, расширить географию внешних поставок. "На сегодняшний день основа экспорта предприятия - зефирная продукция, а ее культура потребления распространяется в основном на страны постсоветского пространства. А вот мармелад знают и любят в дальнем зарубежье. Это позволит нам открыть новые экспортные направления", - подчеркнул собеседник.

На реализацию инвестпроекта в Славгороде за счет различных источников планируется направить около $10 млн. На новом производстве будет создано более 100 рабочих мест. Подготовка инженерных и управленческих кадров ведется на действующем производстве из числа молодых специалистов. Для них в Славгороде, куда они переедут жить и работать, будет построено жилье. На рабочие специальности будут набираться местные жители, которые также пройдут обучение в Бобруйске.

"Параллельно на новой площадке мы намерены запустить еще два проекта: по выпуску европоддонов и продуктов питания. Европоддоны нужны для собственного производства и реализации другим предприятиям пищевой промышленности. Их мы начнем производить уже в текущем году. Также в этом году запустим новую линейку продуктов питания, пока не могу назвать каких (это коммерческая тайна), их мы планируем поставлять в США. Таким образом, только в этом году в Славгороде планируется создать порядка 20-30 новых рабочих мест", - отметил Сергей Анюховский.

ОАО "Красный пищевик" специализируется на производстве пастило-мармеладных изделий (зефир, мармелад, жевательный мармелад), халвы, ириса, драже, конфет. В ассортименте более 140 видов продукции. Производственные мощности позволяют выпускать около 20 тыс. т кондитерских изделий в год. Продукция предприятия поставляется в 25 стран.-0-