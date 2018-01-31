Около 1,1 тыс. договоров по адресному субсидированию жилья заключено в Беларуси с начала года

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала 2018 года заключено около 1,1 тыс. договоров по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.
"Графики возведения жилья с адресным субсидированием утверждены и согласованы почти по всем регионам. В прошлом году было заключено почти 4 тыс. договоров. С начала текущего года по состоянию на 26 января заключили уже около 1,1 тыс. договоров, больше всего в Брестской и Минской областях", - рассказал Александр Горваль.
В 2018 году кредитование нуждающихся по указу №240 предусмотрено Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком, Приорбанком, Белинвестбанком и банком БелВЭБ. Всего в текущем году планируется освоить Br562 млн.
Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки рассчитывается, исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга.-0-
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