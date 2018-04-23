Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 апреля 2018, Пн
+7°C
Ясно EUR 2.4702
USD 2.0035
RUB 3.2694
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: в Беларуси нет никаких оснований для роста цен
Президент
Лукашенко в республиканский субботник благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине
Президент
Кочанова: участвовать в субботнике на малой родине - большое удовольствие
Общество
Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре в плей-офф Кубка Федерации
Спорт
Систему предоставления безналичных жилищных субсидий усовершенствуют в Беларуси
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Брестское "Динамо" и "Смолевичи" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси
07:56 Спорт
Около 190 компаний примут участие в итало-белорусском форуме по зеленой экономике
07:54 Экономика
Европейская неделя иммунизации стартует в Беларуси
07:26 Общество
Картина выходных: как прошел субботник, разрешен музыкальный конфликт с Ханком и победа теннисисток
07:00 Общество
В США установят памятник советским летчикам
01:00 В мире
В Никарагуа в акциях протеста погибли более 20 человек
00:39 В мире
Барселона, выиграв у Севильи, завоевала Кубок Испании
00:22 Спорт
В Швеции появится первый в мире аэропорт с виртуальной диспетчерской
00:09 Технологии
Сестра Кейт Миддлтон впервые ожидает первенца
Вчера 23:44 Калейдоскоп
Меню первого обеда на "Титанике" продали с аукциона
Вчера 23:12 Калейдоскоп
ПВТ начал сотрудничество с американской корпорацией General Electric
Вчера 22:43 Экономика
Систему предоставления безналичных жилищных субсидий усовершенствуют в Беларуси
Вчера 22:12 Общество
В Беларуси предлагается увязать оплату ЖКУ с качеством оказанных услуг
Вчера 22:07 Общество
На севере Мали произошли взрывы
Вчера 21:56 В мире
В Беларуси изменятся подходы к формированию наценок в столовых вузов и школ
Вчера 21:35 Экономика
Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит прогноза в 6% - Колтович
Вчера 21:32 Экономика
Изменения в закон о СМИ не вводят ущемляющих норм - депутат
Вчера 21:18 Общество
"Беларусьфильм" планирует активно продвигать свои услуги на зарубежных рынках
Вчера 21:09 Культура
Российские ученые "оживили" древних людей
Вчера 21:01 Калейдоскоп
Археологи нашли в Египте голову статуи римского императора Марка Аврелия
Вчера 20:39 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Безналичные жилищные субсидии Безналичные жилищные субсидии
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Официальный визит Лукашенко в Молдову Официальный визит Лукашенко в Молдову
Республиканский субботник Республиканский субботник
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 190 компаний примут участие в итало-белорусском форуме по зеленой экономике

Экономика 23.04.2018 | 07:54
Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 190 компаний примут участие во втором итало-белорусском форуме по зеленой экономике, который пройдет в Минске 23 апреля, сообщили БЕЛТА в посольстве Италии в Беларуси.

Почти 50 итальянских и 140 белорусских предприятий станут участниками мероприятия. Среди приглашенных - основные белорусские правительственные учреждения, специализированные ассоциации и представительства совместных итало-белорусских предприятий.

Цель форума - продвижение передовых достижений итальянской промышленности в области зеленой экономики с особым акцентом на управление отходами, возобновляемые источники (солнечные и ветровые электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном строительстве, сельское хозяйство, "умные города". Мероприятие направлено на углубление и расширение двустороннего экономического сотрудничества между итальянскими и белорусскими предприятиями.

Также будут подписаны протоколы о сотрудничестве между Confindustria Belarus (ассоциация итальянских предпринимателей в Беларуси) и свободными экономическими зонами Гомеля и Бреста, контракты между итальянскими и белорусскими предприятиями.

Мероприятие организовано посольством Италии в Беларуси при сотрудничестве с Confindustria Belarus и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Форум входит в программу культурных и экономических мероприятий посольства Италии в Минске "Жить по-итальянски", целью которой является комплексный подход в продвижении культуры, языка и экономики Италии в Беларуси.-0-

﻿
Теги
Беларусь, Италия, компании, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4702 BYN 2.46 BYN 2.472 BYN
USD
2.0035 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.2694 BYN 3.25 BYN 3.27 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт
Все видео

Фотоновости

Семья Ивана и Надежды Дриневских празднует "Залатое вяселле"
Все фото

Инфографика

Кубок Федерации: Беларусь - Словакия 21-22 апреля 2018 года - Минск, "Чижовка-Арена". Чемпионат мира по теннису среди женских команд - плей-офф мировой группы.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт
"Помыслом Божьим и руками человека" - Лукашенко рассказал о личной связи с Трофимовой криницей на малой родине
Лукашенко похвалил молдавское вино и рассказал о своем видении культуры пития
Политика
Фото из архива МИД Беларуси отмечает анахронизм в подходах Европарламента по белорусской тематике
Содействие ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси по достижению ЦУР обсуждено в МИД
Открытие офиса ЮНИДО в Беларуси обсуждалось в МИД
Происшествия
Фото таможни "Минск-2" Сотрудники таможни "Минск-2" задержали 290 кг насвая
Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев
Умер пассажир легковушки, влетевшей в фуру на М1 во время "песчаной бури"
Общество
Фото из архива Европейская неделя иммунизации стартует в Беларуси
Картина выходных: как прошел субботник, разрешен музыкальный конфликт с Ханком и победа теннисисток
Систему предоставления безналичных жилищных субсидий усовершенствуют в Беларуси
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастера файершоу зажгли на фестивале огня "БРЕСТФЭСТ"
Легендарный штурмовик Второй мировой войны приземлился в Минске
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусы отпраздновали 50 лет совместной жизни в народном стиле. Получилось душевно!
Спорт
Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре в плей-офф Кубка Федерации
Брестское "Динамо" и "Смолевичи" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси
Барселона, выиграв у Севильи, завоевала Кубок Испании
Технологии
Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов
В Швеции появится первый в мире аэропорт с виртуальной диспетчерской
В интернете появились снимки электрокара Porsche Mission E
Культура
Юрий Бондарь В Беларуси около 300 историко-культурных ценностей могут стать туристическими объектами
"Беларусьфильм" планирует активно продвигать свои услуги на зарубежных рынках
Концерты памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде
В мире
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57 человек
В США установят памятник советским летчикам
В Никарагуа в акциях протеста погибли более 20 человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля
Сестра Кейт Миддлтон впервые ожидает первенца
Меню первого обеда на "Титанике" продали с аукциона
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Притяжение родной земли
Майорские звезды Ирины Кислой
Слуцкий пояс – национальная душа
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия