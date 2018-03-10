Около 2,3 тыс. кредитных договоров заключено по адресному субсидированию жилья с начала года

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,3 тыс. кредитных договоров заключено в Беларуси по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья с начала 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

По его словам, с ноября прошлого года в стране активизировалось заключение договоров на строительство жилья по указу №240. "Условия нового механизма примерно те же, что и по указу №13, но изменилась сама процедура предоставления господдержки, поэтому изначально у людей было настороженное отношение. Кроме того, исполкомам нужно было какое-то время, чтобы настроить работу. Предстояло много различных технических нюансов, в том числе касательно процедуры перечисления денежных средств. Сейчас процесс идет в нормальном, полноценном режиме, деньги осваиваются. С начала 2018 года было заключено около 2,3 тыс. кредитных договоров по адресному субсидированию жилья на общую сумму Br100 млн", - отметил Александр Горваль.

В 2018 году кредитование нуждающихся по указу №240 предусмотрено Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком, Приорбанком, Белинвестбанком и Банком БелВЭБ. Всего в Беларуси в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы господдержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки рассчитывается исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга.-0-