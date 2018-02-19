Около 30 инновационных проектов будет представлено на выставке BUDEXPO

19 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Около 30 инновационных проектов будет представлено на специализированной строительной выставке BUDEXPO, которая пройдет 21-24 марта в торгово-логистическом комплексе "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район). Об этом сообщил журналистам руководитель проектов Центра поддержки предпринимательства "Деловые медиа" Александр Патутин, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время выставки состоится ярмарка инновационных проектов Budидея. "Рассчитываем, что около 30 проектов будут представлены, наиболее перспективные из них, готовые к внедрению, масштабированию, будут отмечены наградами. Уже заявлено около 20 проектов, среди которых быстровозводимые энергоэффективные дома экономкласса, водоотталкивающие покрытия для обработки поверхностей строительных материалов, технология строительства экологически чистых и энергоэффективных домов усадебного типа на основе костры льна. Заявлен также проект "Строительный 3D-принтер". Возможно, будет представлен макет строительной конструкции, созданный на этом принтере", - рассказал Александр Патутин. Главный стенд выставки также будет отражать инновационную тематику, его займет ОАО "Гомельстекло" со своим энергоэффективным стеклом.

Запланирована работа более 10 секций, в том числе "Интеллектуальное здание" и "Цифровое строительство", участники которых будут обсуждать практическое применение цифровых технологий в проектировании, строительстве, эксплуатации зданий. Состоится пленарное заседание "Состояние и перспективы развития строительной отрасли Беларуси".

Впервые во время строительных выставок в Беларуси пройдут конкурсы профессионального мастерства Budмастер-2018 по номинациям "Лучший каменщик" и "Лучший штукатур". В программе мастер-классы по использованию сухих смесей, различным технологиям нанесения декоративных материалов (венецианская штукатурка, фактурная штукатурка, создание барельефов, росписи).

Как отметил заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич, выставка BUDEXPO будет межотраслевой. "Предполагается участие представителей смежных отраслей - транспортного строительства, эксплуатации жилищного фонда, работы с коммунальными отходами. Министерство связи заявилось на участие с проектом "умный дом". Это важная тема в контексте цифровой трансформации экономики и активного внедрения информационных технологий в нашу жизнь", - пояснил он.

Вход для посетителей выставки будет бесплатный, планируется организация дополнительного движения автобусов со станции метро Малиновка.

Выставка BUDEXPO станет правопреемницей "Стройэкспо", которая проводилась в Беларуси с 1997 года. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров и содействии Министерства архитектуры и строительства, УП НВЦ "Белэкспо".-0-