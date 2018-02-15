15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 человек принимают участие в Белорусско-турецком бизнес-форуме, сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди них представители около 70 ведущих компаний из Турции, белорусских предприятий здесь свыше 140. И это показатель того, что у нас действительно серьезный потенциал", - подчеркнул председатель БелТПП.

Владимир Улахович отметил, что Беларусь и Турция активно работают над развитием новых направлений совместной работы. "Мы опираемся на многолетний опыт сотрудничества, есть целый ряд турецких компаний со своими историями успеха на белорусском рынке. Сегодня мы говорим о том, что наша перспектива - это промышленная кооперация, это турецкие инвестиции в модернизацию производств, создание новых производств, освоение новых технологий", - пояснил он.

Глава БелТПП обратил внимание, что новыми сферами в сотрудничестве могут стать логистика и научно-техническое взаимодействие. "Есть традиционная сфера, которую мы также хотели бы развивать - это промышленная кооперация в машиностроении. Она пока развивается не так динамично, но задел сделан", - заявил он.

Владимир Улахович отдельно остановился на развитии сотрудничества малого и среднего бизнеса. "В Беларуси не так давно было принято два очень серьезных декрета, один из них - декрет №7 - инициирует развитие частного предпринимательства, поддерживает малые и средние предприятия. Наша страна - экспортно ориентированная, и даже самое маленькое предприятие должно думать о том, куда пойдет его продукция. Поэтому еще один акцент - это поддержка и развитие внешнеэкономического сотрудничества малого и среднего бизнеса. В списке белорусских участников форума около половины - малые и средние предприятия", - констатировал он.

Белорусско-турецкий бизнес-форум проходит в Минске. Программой запланировано пленарное заседание и контактно-кооперационная биржа между представителями бизнеса двух стран. Во время форума они обсудят перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Среди них машиностроение, химическая промышленность, текстильная отрасль, деревообработка, логистика, информационные технологии.-0-