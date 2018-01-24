Около 3,8 млн кв.м жилья введено в Беларуси в 2017 году

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году организациями всех форм собственности построено 43,1 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 3792,5 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1238,3 тыс. кв.м общей площади, или 32,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено с использованием государственной поддержки - 587,9 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 659,1 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1109,8 тыс. кв.м общей площади жилья, или 29,3% от общего ввода по республике.-0-
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