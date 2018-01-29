29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 38 тыс. га леса посадили в Беларуси в 2017 году, сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, передает корреспондент БЕЛТА.
"В целом по году мы создали новых лесов на площади 38 тыс. га. Из них 47% - леса, созданные с помощью посадочного материала на селекционной основе", - сказал Михаил Амельянович.
Он также отметил, что для создания новых лесов необходимо наращивать лесосеменную базу. "Обеспечен запас семян сосны и ели на три года", - добавил министр.
Отрасль работает над модернизацией лесных питомников. Всего в Беларуси - 74 питомника на площади 1,1 тыс. га. "Они полностью удовлетворяют потребность в посадочном материале для создания новых лесов", - подчеркнул Михаил Амельянович.-0-
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