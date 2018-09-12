Около 40 заявок из стран Евросоюза, Африки и Ближнего Востока поступило на новую продукцию БМЗ

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" осваивает производство арматуры нового профиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

На предприятии произведена пробная партия нового вида продукции - арматуры в прутках диаметром 8 мм. Ранее данный прокат на БМЗ выпускался только диаметром от 10 до 40 мм.

Новый производственный ориентир был определен с учетом запросов потребителей. Только в текущем году на завод поступило около 40 заявок на прокат данного профиля от потенциальных покупателей из стран ЕС, Африки, Ближнего Востока и др.

Оценив имеющийся спрос, заводские специалисты приступили к освоению производства арматуры диаметром 8 мм. Активная проработка данного вопроса службами сортопрокатного цеха и представителями технического управления БМЗ стартовала в начале лета, а уже в первых числах сентября была получена первая пробная партия. До конца сентября на заводе планируют произвести около 300 т данной продукции, после чего начнется процесс ее сертификации.

Гибкая производственная политика и постоянно расширяемая номенклатура продукции позволяют БМЗ наращивать объемы поставок за рубеж. По оперативной информации, в январе-августе Белорусским металлургическим заводом было экспортировано 1,31 млн т металлопродукции на $830 млн. Темп роста экспорта в денежном выражении к аналогичному периоду 2017-го составил 136%, в натуральном - 109%. Рентабельность продаж достигла 9,7%.

В текущем году продукция БМЗ экспортировалась более чем в 60 стран, 10 из которых были заново открыты для поставок. Только в июле налажен сбыт в Португалию, Камерун, Алжир и Чад.

Всего за 8 месяцев на БМЗ выпущено 1,59 млн т стали, 1,38 млн т проката, 100 тыс. т бесшовных труб и 275 тыс. т продукции сталепроволочных цехов - металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и др.-0-