Около 44 тыс. т картофеля и 55 тыс. т овощей заложат в стабфонды в Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в стабилизационные фонды, по предварительным данным, заложат около 44 тыс. т картофеля и 55 тыс. т овощей, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Продукты животноводства и растениеводства закладываются на межсезонный период для последующей реализации в торговых организациях, сети общественного питания и бюджетной сферы. Завершить формирование стабфондов необходимо до 15 ноября. Объемы закладки определяют облисполкомы и Мингорисполком, исходя из потребности в такой продукции. Они остались примерно на уровне прошлого периода.

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