5 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Около 500 т арбузов планируется собрать в Беларуси, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

Бахчевые культуры в республике на промышленной основе стали выращиваться недавно. В текущем году арбузы были высажены на площади около 26 га, основные участки расположены в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской областях. Аграрии рассчитывают получить урожай не ниже прошлогоднего уровня - около 500 т. "В этом году ожидаем собрать около 500 т, уже около 7 т убрано. Ягода поставляется в торговые сети республики, реализуется производителями", - отметила Татьяна Карбанович.

В целом ассортимент выращиваемых культур в последние годы значительно расширился. В том числе предложены сорта, разработанные белорусскими учеными для условий республики. -0-