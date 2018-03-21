Около 80 предприятий принимают участие в выставке BUDEXPO 2018

21 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Около 80 предприятий принимают участие в специализированной строительной выставке BUDEXPO 2018, торжественное открытие которой состоялось сегодня в торгово-логистическом комплексе "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район), передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что выставка - это условное название, потому что это форум, это целая группа мероприятий: не только экспонирование лучшей продукции, но и мастер-классы, конкурсы и семинары. Все четыре дня BUDEXPO будет кипеть различными событиями", - сказал на открытии заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

Дмитрий Семенкевич

По его словам, Минстройархитектуры позиционирует BUDEXPO как главную строительную выставку года. "Ее участники - это флагманы, ведущие организации, фирмы, которые определяют лицо строительного комплекса страны. Думаю, что в следующие годы мы будем расширять возможности этой выставки, приглашать еще большее количество иностранных участников - в первую очередь те фирмы, в которых заинтересована наша страна, чтобы диверсифицировать продукцию и интересные инженерные и архитектурные решения", - отметил замминистра.

Выставка BUDEXPO стала правопреемницей "Стройэкспо", которая проводилась в Беларуси с 1997 года. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров и содействии Министерства архитектуры и строительства, УП НВЦ "Белэкспо".-0-

Фото Андрея Покумейко