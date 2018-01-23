23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 предприятий приняли участие в белорусско-суданском бизнес-форуме, который состоялся сегодня в Хартуме (Судан), сообщили БЕЛТА в унитарном выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"В Хартуме прошел белорусско-суданский бизнес-форум, организованный Федерацией бизнесменов и нанимателей Судана совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой при содействии посольства Беларуси в Египте. В форуме приняли участие представители двадцати пяти белорусских предприятий, более пятидесяти суданских представителей деловых кругов", - рассказали в "Белинтерэкспо".

Также сегодня представители руководства Беларуси и Судана открыли белорусскую экспозицию в рамках Хартумской международной выставки, которая проходит в Судане с 22 по 29 января.

В работе белорусской экспозиции участвует более двадцати компаний, представляющих технику и оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, строительства, бытовую технику, продукты питания. Она приурочена к четвертому заседанию белорусско-суданской межправительственной комиссии.

В целом в выставке International Fair of Khartoum заявлены более 600 компаний из 33 стран мира. Здесь представлены национальные экспозиции Австрии, Германии, Италии и других стран. Ожидается, что число посетителей выставки превысит 150 тыс. человек. Белорусская экспозиция представлена впервые.-0-