26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80% транзитных товаров оформлялось в I полугодии белорусскими таможенниками в течение 10 минут, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

По информации ГТК, в первом полугодии 2018 года доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 77%. "Это означает, что практически достигнуто прогнозное значение на конец 2018 года в соответствии с Основными направлениями развития таможенной службы Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем существенно возросли и объемы транзитных товаров, следующих через таможенную границу Беларуси, добавили в ГТК. Так, в первом полугодии объем транзитной продукции составил 29,6 млн т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11%.-0-