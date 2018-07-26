26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80% транзитных товаров оформлялось в I полугодии белорусскими таможенниками в течение 10 минут, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
По информации ГТК, в первом полугодии 2018 года доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 77%. "Это означает, что практически достигнуто прогнозное значение на конец 2018 года в соответствии с Основными направлениями развития таможенной службы Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.
Вместе с тем существенно возросли и объемы транзитных товаров, следующих через таможенную границу Беларуси, добавили в ГТК. Так, в первом полугодии объем транзитной продукции составил 29,6 млн т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3268 BYN
|2.325 BYN
|2.332 BYN
|USD
|1.9901 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.158 BYN
|3.155 BYN
|3.161 BYN