Онлайн-конференция о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса пройдет на сайте БЕЛТА 29 июня

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы" с участием начальника управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" Олега Савина пройдет на сайте БЕЛТА 29 июня с 11.00 до 12.00.

В чем банковский сектор видит резервы роста и риски для устойчивого развития малого и среднего бизнеса в Беларуси? Как повлияет принятие документов по либерализации бизнеса на активизацию деловой инициативы? Какие предприятия могут рассчитывать на финансовую поддержку банков? Какие планы у Банка ВТБ по наращиванию кредитного портфеля в сегменте МСБ? На эти и другие вопросы Олег Савин ответит во время онлайн-конференции.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 29 июня после 11.00 по мере готовности.-0-