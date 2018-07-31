Онлайн-конференция о либерализации условий ведения бизнеса в строительстве пройдет на сайте БЕЛТА 2 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве" пройдет на сайте БЕЛТА 2 августа с 11.00 до 12.00.

С момента принятия пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси пересматриваются многие законодательные нормы в строительстве. Цель всех новаций - устранение излишних барьеров и упрощение административных процедур для более динамичного развития отрасли. Как повлияло сокращение требований технических нормативных правовых актов на качество и темпы строительства объектов? Что сделано для упрощения процедуры проведения государственной экспертизы проектной документации и упрощения процесса приемки объектов в эксплуатацию? Изменились ли сроки принятия решений по разрешению на строительство? На эти и другие вопросы ответит начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 2 августа после 11.00 по мере готовности. -0-