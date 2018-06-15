Онлайн-конференция о перспективах развития финансового рынка в Беларуси пройдет на сайте БЕЛТА 19 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Финансовые рынки Беларуси: перспективы, влияния, риски" с участием директора ООО "Альпари Евразия" Александра Сабодина пройдет на сайте БЕЛТА 19 июня с 11.00 до 12.00.

В чем эксперты видят резервы роста и риски для устойчивого развития белорусской экономики? Удастся ли выдержать прогнозные параметры по инфляции и кредитным ставкам? Как отразится на стабильности банковской системы продолжительный рост потребительского кредитования? Каковы прогнозы по развитию ситуации на валютном рынке? Насколько привлекательны для частных инвесторов возможности получения дополнительного дохода на рынке Форекс? На эти и другие вопросы Александр Сабодин ответит во время онлайн-конференции.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 19 июня после 11.00 по мере готовности.

Международный финансовый бренд "Альпари" основан в 1998 году и предоставляет услуги интернет-трейдинга на финансовых рынках, обслуживая свыше миллиона клиентов из более чем 150 стран мира. В Беларуси компания работает с 2010 года. В июне 2016 года Национальный банк Беларуси включил ООО "Альпари Евразия" в реестр форекс-компаний. -0-