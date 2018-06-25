Онлайн-конференция о предложениях по корректировке Налогового кодекса пройдет на сайте БЕЛТА 28 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы" пройдет на сайте БЕЛТА 28 июня с 12.00 до 13.00.

В ближайшее время на рассмотрение правительства должен быть внесен законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси. Подготовку предложений по корректировке основного налогового документа страны с февраля 2018 года осуществляет межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители государственных органов, концернов, бизнес-союзов, Совета по развитию предпринимательства, а также широкий круг экспертов-практиков - аудиторов, бухгалтеров и юристов. В частности, предусматривается снижение налоговой нагрузки, изменение механизма исчисления ряда налогов и упрощение их администрирования, продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета.

Во время онлайн-конференции заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая прокомментирует наиболее значимые предложения, вошедшие в законопроект, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 28 июня после 12.00 по мере готовности.-0-