20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция о работе с нарушениями антимонопольного законодательства пройдет на сайте БЕЛТА 21 августа с 11.00 до 12.00.

С декабря 2016 года в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси работает постоянная комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства. Возглавляет комиссию министр антимонопольного регулирования и торговли. Основной ее задачей является рассмотрение обращений о нарушении антимонопольного законодательства и принятие соответствующих решений.

Как рассматриваются обращения и на основании чего принимаются решения? Насколько часто подтверждаются факты нарушений, в каких сферах их происходит больше всего? На эти и другие вопросы посетителей сайта БЕЛТА ответят заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец и начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 21 августа после 11.00 по мере готовности.-0-