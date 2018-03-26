Онлайн-конференция об особенностях исчисления налога на прибыль в 2018 году пройдет на сайте БЕЛТА 29 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году" состоится на сайте БЕЛТА 29 марта с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".

Указ №29 "О налогообложении", вступивший в силу в 2018 году, затрагивает порядок налогообложения отдельных операций налогом на прибыль. Прокомментирует нововведения, а также ответит на волнующие плательщиков вопросы, касающиеся исчисления налога на прибыль в 2018 году, начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения МНС Ольга Тарасевич.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 29 марта после 11.00 по мере готовности.-0-