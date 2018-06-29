Онлайн-конференция с министром по налогам и сборам Беларуси Сергеем Наливайко пройдет на сайте БЕЛТА 5 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция с участием министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко на тему "Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования" пройдет на сайте БЕЛТА 5 июля с 11.00 до 12.00.

В настоящее время в Беларуси завершается работа по комплексной корректировке Налогового кодекса, главная цель которой - совершенствование администрирования налоговой системы, упрощение порядка исчисления и уплаты налогов, снижение налоговой нагрузки. С целью создания максимально комфортных условий взаимодействия между плательщиками и налоговыми органами активно внедряются современные форматы обслуживания, электронный документооборот, новые электронные сервисы.

Во время онлайн-конференции глава профильного ведомства подробнее расскажет о новых подходах к организации работы налоговых органов, поделится своим видением дальнейшего развития и ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 5 июля после 11.00 по мере готовности.-0-