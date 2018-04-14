Онлайн-конференция "Токены - новый объект бухгалтерского учета" пройдет на сайте БЕЛТА 19 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Токены - новый объект бухгалтерского учета" пройдет на сайте БЕЛТА 19 апреля с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством финансов Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".

28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу инновационный декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Он создает условия для внедрения в экономику Беларуси технологии блокчейн и использования токенов. В развитие декрета Министерство финансов утвердило национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)", который определяет порядок отражения в бухгалтерском учете операций с токенами. Во время онлайн-конференции представитель Министерства финансов разъяснит особенности бухгалтерского учета токенов и ответит на вопросы читателей.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 19 апреля после 11.00 по мере готовности.

Токен - запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца токена прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.-0-