Определен список финалистов международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ 2018 ("Предприниматель года 2018") в Беларуси

EY Entrepreneur Of The Year™ - уникальный международный конкурс, который существует с 1986 года и проводится в 60 странах мира. Конкурс направлен на признание вклада ведущих предпринимателей в национальную и мировую экономику, содействие подъему предпринимательской активности и поиск образцов для подражания в сегодняшнем бизнесе.

Финалисты конкурса определялись по результатам анализа анкет, предоставленных участниками, этапа интервью с сотрудниками EY, а также личной встречи с членами независимого жюри конкурса в составе: Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems, победитель национального этапа конкурса EY "Предприниматель года 2014" в Беларуси; Владимир Иванов, председатель правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); Сергей Новицкий, генеральный директор СООО "Хенкель Баутехник"; Олег Хусаенов, генеральный директор "Зубр Капитал", председатель совета директоров МАХ "Атлант-М" и победитель национального этапа конкурса EY "Предприниматель года 2009" в России. Таким образом, в состав финалистов национального этапа конкурса в Беларуси вошли:

1. Андрей Балабин, ЗАО "Патио"

2. Сергей Вайнилович, ООО "Триовист"

3. Антон Дмитриев, ООО "Открытая линия"

4. Михаил Дорошевич, ООО "Изовак"

5. Аркадий Израилевич, ГК "Ив"

6. Алексей Корягин, ООО "Платина-груп",

7. Владимир Линев, УП "АДАНИ"

8. Онган Мордениз, ООО "Октонион"

9. Александр Романович, УП "Нива"

10. Андрей Рыжков, ЧФХ "Медовая семья"

11. Андрей Смоляр, ООО "Интертрансавто"

12. Ирина Соборова, ЧПУП "Геотерматекс"

13. Ирина Терещенко, ГК "Итейра"

14. Александр Тризонов, ОАО "Элема"

15. Иван Чура, ООО "Топ-Тур"

На торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Предприниматель года 2018" в Беларуси, которая состоится 6 декабря 2018 года, будут названы имена победителей в номинациях и объявлено имя национального победителя конкурса.

Предприниматель, получивший титул "Предприниматель года 2018" в Беларуси, представит нашу страну на международном финале (EY World Entrepreneur Of The Year™) в Монако в июне 2019 года.

Компания EY напоминает, что критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количества созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков, реализация программ развития персонала и социальной ответственности.

"Международная финансовая корпорация (IFC) поддерживает конкурс EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года 2018") в Беларуси в качестве официального партнера. Мы долгосрочный партнер частного сектора в Беларуси и значимый инвестор. В этом году мы надеемся увидеть среди победителей больше женщин-предпринимателей. Женское предпринимательство расширяет для женщин горизонт возможностей и способствует сокращению в разрыве оплаты труда. По данным IFC, равное участие женщин в бизнесе может привести к увеличению производительности на 13-25% в разных сферах. Кроме того, женщины-предпринимательницы нацелены на повышение уровня жизни и человеческого капитала не только своих детей, но и общества в целом", - отметила Ольга Щербина, глава представительства IFC в Беларуси.

Генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" (Great Stone) Ли Хайсинь отметил: "Инновации и предпринимательство - необходимый атрибут развития экономики. В Беларуси этому уделяется очень много внимания, создаются специальные инструменты поддержки. Наш проект - индустриальный парк "Великий камень" - как раз строится, чтобы предоставить высокотехнологичному бизнесу еще лучшие условия, чем те, в которых работали номинанты. Эти условия, например, полностью готовая площадка, инфраструктура, льготы, продвижение продукции, могут помочь участникам конкурса продолжить свое развитие и замахнуться на большее".

Павел Лащенко, управляющий партнер компании EY по Беларуси и руководитель программы EY Entrepreneur Of The Year™ в Беларуси, отметил: "Выражаю глубокую признательность членам независимого жюри и финалистам конкурса за плодотворную работу на прошедших ключевых этапах конкурса. Мы также благодарим белорусских предпринимателей, не вошедших в состав финалистов, за проявленный интерес к конкурсу и уделенное время. Каждый из вас делает нашу жизнь лучше, ваше дело направлено в будущее и неразрывно связано с Беларусью. Вы совершенствуетесь и создаете рабочие места, цените вклад личности и уважаете труд своей команды, вместе внедряете инновации, реализуете социальные проекты, вносите свою лепту в развитие белорусской экономики и создание позитивного имиджа нашей страны. История вашего успеха - это история успеха Беларуси, хороший пример и поддержка как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто ищет ответы на сложные вопросы в мире бизнеса. Желаю всем нам удачи!"

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, - является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.

Краткая информация о конкурсе EY "Предприниматель года"

Конкурс "Предприниматель года" компании EY - самый престижный международный конкурс для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Конкурс проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран мира. В России конкурс проводится с 2003 года, в Казахстане - с 2007 года, в Беларуси - с 2014 года. В Беларуси конкурс EY "Предприниматель года" проводится один раз в два года.

С деталями конкурса можно ознакомиться на сайте www.ey.com/by/eoy .

Размещение рекламы на БЕЛТА