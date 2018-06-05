Определены составы группового этапа республиканского турнира по мини-футболу

В Белорусской федерации футбола 4 июня состоялась жеребьевка корпоративного турнира по мини-футболу "Кубок бизнеса по футболу 2018". Жеребьевка определила составы группового этапа турнира.

4 июня в Доме футбола была проведена жеребьевка команд - участниц ежегодного турнира "Кубок бизнеса по футболу". Она определила состав группового этапа турнира. Таким образом, 24 корпоративные команды были разделены на 4 группы по 6 команд в каждой. После прохождения группового этапа 16 корпоративных команд, показавших лучшие результаты, ожидает этап play-off, в результате которого и определится победитель "Кубка бизнеса по футболу" в 2018 году.

В жеребьевке принял участие первый заместитель председателя Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Вагаршакович Сафарьян, который отметил: "Кубок бизнеса по футболу" - отличный показатель того, что в Беларуси спорт активно развивается не только на профессиональном, но и на любительском уровне. Также приятно осознавать, что белорусские компании и организации уделяют должное внимание спорту и здоровому образу жизни, тем самым показывая пример всем остальным".

В этом году в турнире примут участие команды, среди которых представители различных сфер белорусского бизнеса от управляющих компаний до небольших коммерческих организаций. В каждой из этих компаний спорт является обязательной составляющей и занимает важное место в процессе достижения общих целей и укреплении командного духа.

Дмитрий Мартьянов, заместитель начальника цеха: "Спорт - это действительно важный момент для нашей организации. Представители от нашего завода постоянно участвуют в знаковых спортивных событиях страны: спартакиады, соревнования, марафоны, велокарнавалы. Также нашим работникам предоставлена возможность пользоваться услугами бассейна. Более того, такие мероприятия помогают сплотить коллектив, учат командной работе и создают комфортные коммуникации, что помогает решению бизнес-задач.

Один из любимых видов спорта для нас - футбол. Каждое воскресенье наши ребята играют в футбол, тренируются. Можем с уверенностью заявить, что мы команда не только в корпоративном смысле, но и в спортивном. Что и постараемся еще раз доказать на турнире "Кубок бизнеса по футболу".

Гизовский Сергей Владимирович, начальник департамента интеграционных проектов: "Команда нашей компании участвует в "Кубке бизнеса по футболу" уже второй раз. В прошлом году мы получили массу положительных эмоций как от самого турнира, так и от новых встреч и знакомств, и поэтому в этом году мы также не смогли обойти стороной данный проект. Такого рода мероприятия продвигают компанию, сплачивают коллектив, делают его единым, целым механизмом, и в ходе проведения предыдущего турнира мы это прочувствовали на себе. Неформальное общение сотрудников эффективно влияет на микроклимат в коллективе, что в свою очередь так же положительно сказывается и на работе, ведь получать удовольствие нужно и от того, что ты делаешь, и от того, чем ты увлекаешься!".

Ерш Валентин, менеджер: "В этом году я со своей командой буду доблестно отстаивать честь бренда на турнире "Кубок бизнеса по футболу". Компания нам предоставляет великолепную возможность проявить себя за пределами наших рабочих мест, познакомиться с другими сотрудниками ресторанов и сплотить еще больше наш коллектив. Мы будем выкладываться по полной, будем играть только на победу, ведь не зря нам доверяют наши руководители".