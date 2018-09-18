Определены ведущие спикеры бизнес-форума CATMAN-2018 в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен список основных спикеров бизнес-форума CATMAN-2018, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия. В него вошли ведущие профессионалы в сфере розничной торговли из стран СНГ и Республики Беларусь. Перед участниками бизнес-форума со своими докладами об актуальных теоретических и практических вопросах отрасли выступят директор по стратегическому развитию Nielsen UA&Belarus Виталий Брык, заместитель генерального директора по совершенствованию коммерческих бизнес-процессов "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" Сергей Соловей, директор агентства мерчандайзинга и BTL-мероприятий "СКайЛак" Екатерина Стрыгина и другие эксперты.

Бизнес-форум по управлению рынками товаров повседневного спроса CATMAN-2018 пройдет 28 сентября в гостинице Crown Plaza в Минске.

Информационным партнером CATMAN-2018 выступает Белорусское телеграфное агентство.