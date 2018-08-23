Организации "Беллегпрома" в I полугодии увеличили инвестиции в основной капитал на 20,8%

Во время заседания. Фото с сайта

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Беллегпром" в первом полугодии 2018 года увеличили инвестиции в основной капитал на 20,8% до Br40,3 млн, что в сопоставимых условиях составило 120,8% к уровню января-июня 2017-го. Об этом сообщили БЕЛТА в "Беллегпроме" по итогам заседания совета концерна.

На приобретение оборудования направлено Br34,7 млн (на импортное - Br32,2 млн), на выполнение строительно-монтажных работ - Br5 млн, что составило соответственно 86,3% и 12,4% от общего объема инвестиций.

По итогам первого полугодия организации концерна произвели продукции на Br1 млрд (106,8% к соответствующему периоду прошлого года). В целом по концерну рентабельность продаж в промышленности составила 11,7%.

Объем экспорта товаров за январь-июнь сложился на уровне $275,3 млн (рост на 8,2%), экспорт в КНР составил $2,2 млн. Удельный вес экспорта в общем объеме производства - 53,1%. Поставки велись в 56 стран.

В первом полугодии организации "Беллегпрома" произвели импортозамещающую продукцию на сумму $239,6 млн, что составляет 54,7% от годового задания на 2018 год.

Отмечено, что в условиях существенного снижения продаж через традиционные каналы торговли и наличия жесткой конкуренции со стороны структур, реализующих импортную продукцию, промышленные организации отрасли вынуждены развивать собственную товаропроводящую сеть на внутреннем рынке.

"Для выполнения задач, поставленных на третий квартал, необходимо продолжить работу по наращиванию объемов производства и поиску новых рынков сбыта продукции, по финансовому оздоровлению организаций и выходу на прибыльную работу убыточных организаций, по снижению себестоимости производимой продукции", - добавили в концерне. Руководителям всех подведомственных концерну организаций рекомендовано в кратчайшие сроки навести порядок на производственных и закрепленных территориях.-0-