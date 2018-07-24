Организации "Белнефтехима" в I полугодии увеличили инвестиции в основной капитал на 8,6% до Br704,5 млн

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехима" в первом полугодии текущего года увеличили инвестиции в основной капитал до Br704,5 млн (это на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составил 47,1%.

В стадии строительства находились 176 объектов, из них завершены строительством 48 объектов. По данным на 1 июля, в стадии строительства находились 128 объектов.

Сейчас в отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов. Среди основных - строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (Мозырский НПЗ), комплекса по производству полиэфирной продукции (ОАО "Могилевхимволокно"), комплекса замедленного коксования нефтяных остатков (ОАО "Нафтан"), цеха по производству азотной кислоты с реконструкцией действующего производства КАС (ОАО "Гродно Азот"), реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанола ОАО "Гродно Азот", вторая очередь проекта ОАО "Белшина" "Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха", расширение производства нетканых материалов строительного назначения" в ОАО "СветлогорскХимволокно".

"В течение текущего месяца председатель концерна и его заместители провели в организациях рабочие совещания о ходе реализации крупнейших инвестпроектов с целью контроля сроков и качества их реализации. В некоторых организациях совещания состоялись под руководством заместителя премьер-министра Владимира Семашко", - добавили в пресс-службе.-0-