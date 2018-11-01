Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре увеличили экспорт товаров на 28,3%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехим" в январе-сентябре увеличили экспорт товаров на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима" по итогам заседания совета концерна, где подведены итоги работы за 9 месяцев.

Как отметил председатель концерна Андрей Рыбаков, по итогам работы за январь-сентябрь концерн обеспечил выполнение основных ключевых показателей эффективности, доведенных правительством.

По оперативным данным, экспорт товаров составил 128,3% к январю-сентябрю 2017 года, экспорт услуг - 117,5%. "В результате наращивания экспортных поставок на маржинальные рынки и консолидации функций отраслевой товаропроводящей сети большинство организаций химической отрасли обеспечили рост экспортных продаж в стоимостном выражении", - отметили в пресс-службе. Из них наилучшие результаты у ОАО "Лакокраска" - рост в 1,4 раза, ОАО "Гродно Азот" - на 19%, ОАО "СветлогорскХимволокно" - на 10,3%, Гомельского химического завода - на 10,3%. Обеспечен рост физических объемов экспорта по таким товарным позициям, как фталевый ангидрид (в 2 раза), стекловолокно (на 54,1%), полиэтилен (на 21%), аммонизированный суперфосфат (на 79,4%), шины (на 19%), полиамид (на 10,4%).

Индекс промышленного производства в январе-сентябре составил 102,8%. Добыто 1,2 млн т нефти, или 101,1% к соответствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил 13,66 млн т, или 101%.

Организации увеличили выпуск моторного бензина АИ-95 на 3,2%, сульфата аммония - на 10,3%, полиамида-6 - на 12,2%, шин для легковых автомобилей - на 12,3%, удобрений, содержащих два питательных вещества (азот и фосфор), - в 1,3 раза, фталевого ангидрида - почти в 2 раза. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства по концерну не превышает уровень, предусмотренный бизнес-планами организаций, и с начала года снижено на 1,6 процентного пункта.

Выполнены показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций, целевые показатели и задание по экономии топливно-энергетических ресурсов.

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 48%. Организации концерна использовали Br1,08 млрд инвестиций в основной капитал. В стадии строительства находились 217 объектов, из них завершено строительство 63 объектов.-0-