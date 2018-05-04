Организации Госкомвоенпрома в I квартале увеличили экспорт почти в полтора раза

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госкомвоенпрома в первом квартале увеличили экспорт товаров и услуг почти в полтора раза. Об этом сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк по итогам заседания коллегии, где подвели итоги деятельности в первом квартале.

Заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, подводя итог работы по выполнению бизнес-планов в первом квартале, отметил в целом положительные результаты за исключением отдельных показателей в ряде организаций. Так, организации Госкомвоенпрома в первом квартале увеличили объем производства промышленной продукции (в фактических ценах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% до Br325,9 млн. Плановый показатель превышен на 10,7 %. Рентабельность продаж по организациям промышленности, входящим в систему Госкомвоенпрома, по итогам первого квартала составила 25,7 % при запланированном уровне 9,3 %.

Достигнут высокий темп роста объемов экспорта, обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Так, экспорт товаров и услуг составил 146,9% к аналогичному периоду прошлого года. Объем экспорта на 38,8% превысил запланированный показатель. Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома за январь-март 2018 года составила Br79,7 млн, темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 124,4 %. Размер полученной чистой прибыли в 4,2 раза выше запланированного уровня.

На заседании проанализировано выполнение графиков по росту зарплаты в 2018 году с учетом требования по соотношению ее роста с ростом производительности труда. Отмечено, что разработанные организациями планы-графики хоть и являются достаточно напряженными, но основаны на реальных возможностях и увязаны с ростом производительности труда. При этом обращено внимание руководителей на необходимость соблюдения не только квартальных показателей, но и ежемесячных параметров.

По итогам января-марта ряд организаций не выполнил взятые на себя обязательства по увеличению уровня оплаты труда работников. "Учитывая важность выполнения поставленной государственной задачи по обеспечению роста заработной платы, соблюдение соответствующих графиков будет находиться в Госкомвоенпроме на жестком контроле", - подчеркнул Дмитрий Пантус.

Заместитель председателя Госкомвоенпрома также озвучил ожидаемые итоги работы организаций по ряду ключевых показателей эффективности в первом полугодии 2018 года. Так, прогнозируется сохранение положительной динамики развития организаций Госкомвоенпрома (рост экспорта, объемов производства, повышение производительности труда и зарплаты, обеспечение положительных финансовых результатов).-0-