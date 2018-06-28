Организации и ИП Беларуси будут ежеквартально предоставлять в налоговые органы сведения о доходах граждан

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские организации и индивидуальные предприниматели будут ежеквартально предоставлять в налоговые органы сведения о доходах граждан в электронном виде. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По ее словам, указом №322 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий" с целью расширения категорий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, Министерству по налогам и сборам поручено создать информационную базу данных о доходах граждан. В настоящее время она введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.

"Для обеспечения формирования этой базы данных предлагается установить обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей ежеквартально предоставлять сведения о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде, начиная с 1 января 2019 года. Такая же периодичность (раз в квартал) установлена для принятия решений о предоставлении гражданам безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу", - рассказала Элла Селицкая.

Замминистра отметила, что база данных о доходах граждан будет использоваться не только для предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, но и для комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке