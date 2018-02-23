Организации Минпрома Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 25,6%

23 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства промышленности Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 25,6%, сообщил сегодня министр промышленности Виталий Вовк на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 2017 года темп роста экспорта товаров составил 125,6%, заметно сокращены запасы готовой продукции. Норматив соотношения запасов к среднемесячному объему составил 91,9%", - сказал министр. По его словам, увеличился уровень рентабельности продаж в промышленности, он составил 9,8%.

При этом темп роста экспорта в страны СНГ составил 123,5%, в страны дальнего зарубежья - 131%. Экспорт товаров на новые перспективные рынки составил $337,8 млн, или 8% в общем объеме экспорта Минпрома (при задании на 2017 год - 8,9%), темп роста экспорта к 2016 году - 122%. Продукция поставлялась в 56 стран.

Запасы готовой продукции по Минпрому на 1 января составили Br843,3 млн.

В 2017 году объем производства промышленной продукции по Министерству промышленности в действующих ценах составил Br11,105 млрд, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 127,2%.

Выполнение показателя по рентабельности продаж в промышленности по организациям с долей государства 50% и более за 2017 год составило 9,8% при задании 6,5%. Чистая прибыль по Минпрому составила Br422,6 млн. Норматив удельного веса просроченной внешней дебиторской задолженности в общем объеме внешней дебиторской задолженности по состоянию 1 января 2018 года выполнен и составил 13,4% при задании не более 20%.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной за 2017 год продукции по Минпрому составил 31,2% при задании 26,5%.-0-