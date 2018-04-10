Органы по стандартизации стран СНГ обсудят в Минске развитие взаимной торговли

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители национальных органов по стандартизации стран СНГ обсудят 10-12 апреля в Минске развитие взаимной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В белорусской столице пройдут 55-е заседание научно-технической комиссии по стандартизации и второе заседание рабочей группы по организации работы межгосударственных технических комитетов Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) государств - участников СНГ. В мероприятиях примут участие представители национальных органов по стандартизации Беларуси, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации и Узбекистана.

В повестке заседаний более 20 вопросов в области стандартизации, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, содействие развитию взаимной торговли и сотрудничества в технической и экономической сферах. Особое внимание эксперты уделят совершенствованию деятельности по межгосударственной стандартизации. В частности, будут обсуждаться проекты изменений в основополагающие стандарты, устанавливающие процедуры разработки межгосударственных стандартов (ГОСТ), а также проект порядка их распространения. Участники заседаний коснутся темы повышения эффективности деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации, которые непосредственно осуществляют разработку ГОСТ в различных секторах экономики.

"Стандарты с этой аббревиатурой сегодня составляют значительные части в национальных фондах стран СНГ, являются нормативно-технической поддержкой для выпуска безопасных, качественных и конкурентоспособных товаров и услуг, способствуют снижению барьеров во взаимной торговле. ГОСТ применяются и в рамках ЕАЭС, обеспечивая доказательную базу для выполнения требований технических регламентов Таможенного союза/ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.

По итогам работы заседаний будут выработаны рекомендации и предложены вопросы в повестку дня предстоящего заседания МГС, которое состоится в июне текущего года в Узбекистане.-0-