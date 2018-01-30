30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Орловская область намерена в ближайшей перспективе удвоить товарооборот с Беларусью. Об этом заявил журналистам врио губернатора Орловской области Андрей Клычков по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Игорем Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас Беларусь является ключевым партнером, - сказал Андрей Клычков. - Наблюдается позитивная тенденция во взаимном товарообороте, и мы поставили достаточно амбициозную задачу о выходе на уровень рекордного 2012 года в ближайшей перспективе".

Игорь Петришенко и Андрей Клычков

В 2012 году товарооборот Беларуси и Орловской области достигал $200 млн. В 2017 году объем взаимной торговли составил около $100 млн.

По словам руководителя региона, для Орловской области в сотрудничестве с Беларусью представляют интерес вопросы развития сельского хозяйства, промышленного производства, а также социального и культурного обмена.

"Для Орловской области 2018 год - это год 200-летия писателя Ивана Тургенева, год 75-летия битвы на орловско-курской дуге, - напомнил Андрей Клычков. - Мероприятия будут широко проходить на территории области, и мы, безусловно, ждем наших белорусских друзей на празднованиях".

Также глава региона пригласил белорусскую сторону принять участие в Дне поля, который традиционно проходит в регионе в начале июля, и продемонстрировать на этом мероприятии возможности белорусской техники.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации