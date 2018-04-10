10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. РУПТП "Оршанский льнокомбинат" планирует открыть фирменный магазин в Киеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист отдела продаж тканей и изделий в Украину и Молдову Оршанского льнокомбината Людмила Журавская на полях выставки Made in Belarus.

"Пока фирменной торговли в Украине у нас нет, но сейчас идут переговоры по открытию фирменного магазина в Киеве. Думаю, если мы договоримся, то до конца второго квартала магазин будет открыт. Важно, что там будет представлена готовая продукция с высокой добавленной стоимостью", - отметила Людмила Журавская. Сейчас рассматривается три площадки в украинской столице, одна из которых - в районе Крещатика.

По словам специалиста, в настоящее время 80% экспорта Оршанского льнокомбината в Украину - это ткани. "Но мы пытаемся завоевать этот рынок с готовыми изделиями. Украинские потребители заинтересованы во льне, люди хотят качественные вещи, пусть и дороже. В планах до конца года довести долю готовой продукции в общем объеме экспорта в Украину до 30%", - сказала Людмила Журавская.

В 2017 году экспорт предприятия в Украину вырос по сравнению с 2016 годом на 15%. "Если говорить по 2018 году, то мы тоже планируем увеличить поставки на 15%, планируем выйти на миллион метров ткани в год - это значительные цифры", - заметила представитель льнокомбината.

В настоящее время у Оршанского льнокомбината есть три представителя в Украине: два торговых дома и официальный дилер. Кроме того, предприятие работает с индивидуальными предпринимателями.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-