10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Производственное унитарное предприятие "Оршанский молочный комбинат" в 2018 году приступит к реализации двух инвестпроектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Первый из них связан с установкой новой линии по розливу молока с увеличенными сроками хранения. Оборудование с мощностью переработки сырья до 100 т в сутки планируется разместить на свободных площадях в действующем цехе розлива. На нем будет разливаться стерилизованное молоко в упаковку тетра-пак по 200 мл со сроком хранения от 9 до 12 месяцев.

"Удлиненные сроки хранения обусловлены тем, что данный проект реализуется непосредственно под китайский рынок. Договоренности о поставках с партнерами из Поднебесной сейчас ведутся", - пояснили на комбинате.

Еще один значимый проект связан с расширением творожного производства. Планируется, что мощность линии по переработке сырья также составит около 100 т молока в сутки. "У нас уже выпускается широкая линейка различной творожной продукции, однако ее объемы незначительны", - отметили специалисты.

Разместить оборудование планируется в здании бывшей компрессорной. В 2012 году комбинат модернизировал холодильно-компрессорные мощности, которые ранее занимали два корпуса. Новое современное оборудование после завершения проекта заняло один из них. Во втором, свободном, предстоит провести монтажно-строительные работы (подготовка к ним уже началась), после чего здесь будет установлена новая творожная линия.

В настоящее время на комбинате ведется работа по подбору подходящего технологического оборудования, определяются источники финансирования.

Реализация данных проектов связана с уходом Оршанского молочного комбината от выпуска казеина. "Востребованность этого продукта снизилась, поэтому еще два года назад было принято решение о переориентации производства на другие виды молочных изделий с высокой рентабельностью. На протяжении последних лет мы постепенно снижали долю казеина в общем объеме производства за счет других направлений деятельности, а с реализацией вышеназванных инвестпроектов сможем полностью исключить его из производственного цикла", - отметили на предприятии.

За 2017 год предприятие выпустило продукции и оказало услуг на Br72,1 млн, темп роста к 2016 году - 129,8%. Рентабельность продаж (за январь-ноябрь) - 11,6%. В Россию, Германию и Польшу за истекший период поставлено продукции на $17,1 млн.

Оршанский молочный комбинат - одно из крупнейших молочных предприятий Беларуси, основанное в 1939 году. Под торговой маркой "Дедушкин горлачик" выпускает молоко и молочную продукцию, а под брендом "Знатный сыродел" - большой ассортимент сыров. Среднесписочная численность работающих составляет 530 человек.-0-