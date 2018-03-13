От добычи полезных ископаемых до энергетики и логистики: Шейман рассказал о перспективах сотрудничества с Зимбабве

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Зимбабве по широкому спектру направлений. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман, передает корреспондент БЕЛТА.

О перспективах развития отношений между Беларусью и Зимбабве Виктор Шейман докладывал главе государства Александру Лукашенко. Белорусская делегация недавно посетила с визитом эту африканскую страну, где состоялись плодотворные переговоры и подписаны двусторонние документы. "В 2017 году мы вышли на активное сотрудничество. И я рассчитываю, что 2018 год станет переломным. Пришел новый Президент - Эммерсон Мнангагва, он заинтересован в привлечении инвестиций, совместной с нами работе. Мы заинтересованы работать в добыче полезных ископаемых, в области сельского хозяйства, в строительстве, транспорте, логистике, энергетике. Все эти темы обсуждались в ходе моих переговоров с руководством Зимбабве", - заявил Виктор Шейман.

Он рассказал, что Президент Зимбабве специально собрал в полном составе заседание Кабинета министров и на протяжении примерно шести часов с участием членов белорусской делегации обсуждались проекты сотрудничества. По итогу визита состоялось еще одно заседание Кабинета министров, где стороны принимали решения и подписывали документы.

"По тематике горной добычи принято решение о создании совместного предприятия. Мы будем заниматься широким спектром полезных ископаемых. Нам дано добро работать по нефти. Будем заниматься геологоразведкой и, если найдем, добычей нефти. Также геологоразведкой и добычей газа, геологоразведкой полезных ископаемых, включая и золото, и платину, и редкоземельные металлы", - сказал Виктор Шейман.

Интересна сфера сельского хозяйства. Принято решение о создании в Зимбабве предприятия по переработке мяса и молока. "Мы будем заниматься в том числе производством в Зимбабве говядины, свинины, мяса птицы и овощей. Будем заниматься восстановлением ирригационной системы, строительством дамб", - рассказал управляющий делами Президента Беларуси.

Он отметил, что когда-то, около 30 лет назад, ирригационные системы в этой стране строили англичане. Но теперь они уже нуждаются в восстановлении, чтобы иметь возможность получать хороший урожай.

Еще одно направление совместной работы - энергетика. "Была просьба со стороны руководства Зимбабве помочь построить электростанцию на солнечных панелях. Для нас это будет стройка достаточно новая. Мы никогда не строили электростанцию на солнечных панелях. Но, думаю, совместно с Индией эту тему потянем. В этом году будет вестись проектирование станции, а в следующем совместно с индусами выходим на строительство. Кроме строительства станции на солнечных панелях будем заниматься системами распределения и контроля электроэнергии, строить линии электропередачи", - сказал Виктор Шейман.

Он также рассказал, что есть планы по созданию крупной транспортной компании, чтобы заниматься грузовыми перевозками и по территории Зимбабве, и за пределами этой страны. "Нам придется заниматься с позиции Зимбабве и работать по транспорту и логистике по Замбии, Намибии, Мозамбику. Создадим совместно крупный логистический центр в Зимбабве по грузоперевозкам. Скорее всего, мы войдем в строительство железной дороги по Зимбабве и строительство республиканской автомобильной дороги - автобана", - заявил управляющий делами Президента Беларуси.

Беларуси также интересно сотрудничество в строительной сфере. "Мы займемся жилищным, промышленным, дорожным строительством", - добавил Виктор Шейман.

"По Зимбабве в этом году уже подписано контрактов на $58 млн. Думаю, до конца года мы сможем подписать контракты и реализовать в объеме не менее $100 млн. На следующий год поднимаем планку до $500 млн по Зимбабве. Через год еще. Где-то планируем к 2020 году выйти не менее чем на $1 млрд. Это довольно хорошая динамика, и это довольно серьезные деньги", - резюмировал он.-0-